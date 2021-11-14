وفاة والدة المخرج محمد حماقي

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أعلن المخرج محمود الشربيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والدة المخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقال الشربيني: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. توفيت والدة الأخ والزميل المخرج محمد حماقي.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها.. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا».



محمد حماقي مخرج مصري درس بالمعهد العالي للسينما قسم الاخراج وبدأ المسيرة من 2003 بفيلم «عايز حقي» كمساعد مخرج، وشارك في العديد من الافلام والفوازير والاغاني مثل رباعيات محمد منير، ثم اصبح مساعد مخرج اول ومخرج منفذ وصولا لأول اخراج منفرد في مسلسل شاهد عيان وفيلم اشباح اوروبا، بالإضافة لبعض الحكايات.