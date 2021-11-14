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نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا

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جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...

5314efdaf7.jpgجدة :الوطن
73c18681fb.jpg09 ربيع الثاني 1443 هـ

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها

تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...

icon-byline.pngمحمد بن غرسان
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مواطن بامرأة داخل منزل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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