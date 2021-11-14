نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...
جدة :الوطن
09 ربيع الثاني 1443 هـ
تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...
محمد بن غرسان
09 ربيع الثاني 1443 هـ
اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...
الرياض : الوطن
09 ربيع الثاني 1443 هـ
القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل منزل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع...
المدينة المنورة :الوطن
09 ربيع الثاني 1443 هـ
تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...
الرياض: سليمان العنزي
09 ربيع الثاني 1443 هـ