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بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا

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بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا
شدد على عدم أحقية أي طرف فرض إرادته على البلاد

بطريرك لبنان: تلكّؤ المسؤولين في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج يستنزفنا

قال البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد): "من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكأون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج، في حين أن استنزاف الوقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يصعب الحلول ويضرّ بمصالح اللبنانيين".

وأضاف "الراعي": "بعض المسؤولين الذين يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلًا من محاربة الفقر.

ولفت إلى أن تحليق هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين، وفقًا لما أورد " اليوم".

وشدد "الراعي" على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين وأن يسهم في اضطراب العلاقة مع الخليج، ويعطل عمل ويشل دور القضاء ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع، كما لا يحق للمسؤولين التفرج على كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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