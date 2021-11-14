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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.. 115 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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