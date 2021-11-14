محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى أبوحماد المركزي ،للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة ،مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الإستقبال ،والغسيل الكلوي ،والحروق، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيدة، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامة المرضي، وكذا تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مؤكداَ على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى، وحفظها بطريق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.

كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى، واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9407 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محمد عبدالمنعم العطار إستشاري العظام بمستشفى الأحرار بالزقازيق، وعضوية كل من الدكتور شريف محمد عيسى رمضان بمستشفى الأحرار، وأيمن عبدالقادر عليوة مسؤول مالي بمستشفى الأحرار، وعبدالعزيز عبدالقادر مسؤول إداري بمستشفى الأحرار، وحازم إسماعيل عبدالرازق بإدارة الحسابات بمستشفى الأحرار، وناصف موسى السيد بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة «مقرراً»، على أن تختص اللجنة بالإنتقال على الطبيعة لمستشفى أبوحماد المركزي، وفحص أي تجاوزات أو شكاوى في الأعمال، وكذا فحص سجلات المستشفى وتذاكر الدخول وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وبيان ماهية طبيعة ونوع المخالفات والمسؤول عنها تحديداً وسند المسؤولية ،على أن تعد اللجنة تقريراً للعرض على المحافظ خلال إسبوع من تاريخه.