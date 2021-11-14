رسميًا.. إلغاء رسوم استخدام تطبيق «الباسبور الصحي» لإثبات الحصول على لقاح كورونا

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة تسعى مع الشركات المصممة للتطبيق الإلكتروني «الباسبور الصحي» الذي أطلقته الوزارة لتحديد موقف تلقي اللقاح، لأن تكون الخدمة التي يقدمها التطبيق مجانا بدون أي رسوم مالية، مؤكدا أنه لا يوجد أي إلزام على المواطنين بتحميل التطبيق لكنه مجرد اليه إضافية للتيسير على المواطنين لإثبات تلقي اللقاح إلى جانب الشهادات الورقية في هذا الشأن.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت في عدد أمس، أن وزارة الصحة تدرس مع الجهات المسؤولة إلغاء الرسوم الإدارية التي تقدر بـ«مائة جنيه»، نظير تفعيل التطبيق الالكتروني للمواطن، وذلك من أجل تفعيل التطبيق وتسهيل الاقبال عليه واستخدامه في مختلف الفاعليات، ولذا تدرس بجديه الغاء قيمة الرسوم وتعديل التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة. https://www.almasryalyoum.com/news/details/2461248

فيما كشفت الوزارة، عن ألية تحميل التطبيق الإلكتروني لاستخراج شهادات «كيو أر كود» لإثبات الحصول على لقاح كورونا، وأضافت أنه يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقم، ورفع صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية «السيلفى»، وبعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

وبحسب وزارة الصحة، فمن خلال الضغط على أيقونة «مشاركة البيانات» في التطبيق تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

و يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح.

كما أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق، ويمكن تحميل التطبيق لهواتف «الاندرويد» من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport، أو الرابط https://apps.apple.com/eg/app/egypt-health-passport/id1576307186 لمستخدمي هواتف الـ(الأيفون).

بدوره أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أكد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمنع دخول الموظفين غير المُلقحين إلى مقار الوزارات الحكومية بمنتهى الحزم، وكذا نفس الأمر بالنسبة لطلاب الجامعات مشيرا أنه جاري اتخاذ تدابير إضافية من شأنها القضاء على التزاحم عند الدخول، من خلال وجود منافذ متنوعة للدخول للتيسير على الطلاب، بالإضافة لتواجد أماكن ونقاط للتطعيم داخل الجامعة، مشيرا أن نسبة 95% من الطلاب بالجامعات حصلوا على اللقاح حتى الآن.