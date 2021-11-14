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النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ضد كوفيد-19

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النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ضد كوفيد-19 النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا‭ ‬ضد كوفيد-19

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قال مستشار النمسا، ألكسندر شالنبرج، الأحد، إن بلاده ستفرض اعتبارا من غد الاثنين، الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد لمواجهة قفزة في الإصابات بلغت مستويات قياسية.

أضاف «شالنبرج» أثناء إعلانه عن الإجراء الجديد في مؤتمر صحفي بعد اتصال عبر الفيديو مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة «لا بد أن نزيد معدل التطعيم. إنه منخفض بشكل مُخجل».

ونسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 في النمسا نحو 65% من السكان، وهي من أقل معدلات التطعيم في غرب أوروبا.

المصرى اليوم

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