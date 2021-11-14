أخبار عاجلة

حلمي بكر: «الفوضى تسببت في وجود حبوب هلوسة غنائية» -
«حزب الله» يدين قرار بريطانيا بحق «حماس» -
مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان -
6 نصائح لتظل مستيقظاً أثناء القيادة -
الأهلي يستقبل مران الاتحاد السكندري -
الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق -
"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تستعرض الأوضاع العالمية للجائحة ومستجدات اللقاحات -
"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات لسباق الطريق

Print
انطلاق منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات لسباق الطريق انطلاق منافسات اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات لسباق الطريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت اليوم الأحد منافسات البطولة العربية للدراجات والتي تستضيفها في الفترة من 14 وحتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، تحت رعاية وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بمنافسات بطولة الطريق والتي انطلقت في العاشرة صباح اليوم بطريق البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول هي مصر والإمارات والسعودية والأردن وقطر والجزائر والمغرب والبحرين، وتستمر منافسات بطولة الطريق حتي يوم 19 نوفمبر الجاري.

وشهدت سباقات اليوم الاول ببطولة الطريق منافسات قوية حيث يشارك في سباق فرق ضد الساعة لفئة الشباب 5 منتخبات هي المغرب والإمارات والسعودية ومصر والجزائر، فيما تشارك 7 دول في سباق فرق ضد الساعة لفئة الشابات والإناث وهي المغرب والسعودية والإمارات والكويت ومصر والجزائر والإمارات.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام قد قررت مد التسجيل في سباقات ذوي الإعاقة حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

كما قررت اللجنة دمج فئة الشابات مع فئة الإناث في انطلاقة واحدة مع فصل نتائج الفئتين، كما تقرر تعديل انطلاق السباقات لفئة الشابات والإناث من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ١١ صباحا.

وأكد دكتور وجيه عزام أن المنافسات بدأت قوية في ظل رغبة كل الفرق المساركة في تحقيق نتائج طيبة.

وأشاد المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي بحسن التنطيم للبطولة وحسن الاستضافة من الأشقاء المصريين المسئولين عن التنظيم.

وأكد الحوسني أن مصر تملك الخبرات الرائعة التنظيم وأن البطولة لا تقل عن الأحداث العالمية الكبري مما ينعكس على المستوي الفني للمنتخبات العربية بصورة جيدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار في أسوان

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo