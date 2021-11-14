ليفربول ومانشستر سيتي يتصارعان من أجل ضم نجم وولفرهامبتون

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يحظى الكوري هوانج هي تشان لاعب نادي وولفرهامبتون، باهتمام أكبر الأندية الأوروبية، نظرًا للأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن نادي ليفربول ومانشستر سيتي مهتمان بضم المهاجم هوانج، حيث يقدم مستويات رائعة مع وولفرهامبتون.

وتابعت الجريدة أن ليفربول يبحث عن مهاجم بديل للاعب محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرمينيو، تحسبًا للإصابات التي بدأت تضرب الفريق، أما جوارديولا فيبحث عن شراء مهاجم جديد لهذا الموسم.

وذكرت الجريدة أن هوانج هي تشان معارًا من نادي لايبزج الألماني إلى وولفرهامبتون، مع وجود بند شراء اللاعب، ويبدو أن النادي الإنجليزي سيفعل البند حتى لا يتم انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر.

يذكر أن هوانج سجل هذا الموسم 4 أهداف، ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز 8 برصيد 16 نقطة.