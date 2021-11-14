أشرف خضر: لست قلقًا على الإسماعيلي.. ومباراة الأهلي أحبطتنا

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أكد أشرف خضر، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى للظهور بشكل مختلف، خلال مباراة الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الاسماعيلي مع الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف خضر، في تصريحات إذاعية :«سنظهر بشكل مختلف في مباراة الزمالك المقبلة، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا»، مضيفًا:«لست قلقًا على موقف الفريق في جدول الدوري، نحن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ومع تحقيق الفوز ستعود الثقة للاعبين».

وأضاف:«مباراة الأهلي في بداية الدوري والخسارة برباعية نظيفة أحبطتنا، وكانت سببًا رئيسيًا في الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي»، مضيفًا:«أعتقد أن الأمور داخل الفريق ستتغير للأفضل مع قدوم جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني خوان براون».