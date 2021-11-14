«المسيحية بريئه منك ومن أمثالك».. لجنة المواطنة بحزب الوفد تدين تصريحات زكريا بطرس

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أدانت لجنة المواطنة بحزب الوفد، ما جاء على لسان المدعو زكريا بطرس، ولن تقف المسأله عند الادانه والشجب فقط.

وقالت اللجنة: «نطالب بمحاسبتة ومعاقبتة على تلك الكلمات المسيئه والتى تعف اذاننا واذان اولادنا وبناتنا مسيحيون قبل المسلمون من سماعها. ما جاء على لسانك لابد من محاسبتك عليه. فتلك الكلمات والأفعال. لا تمت لنا ولا لتعاليمنا المسيحى من شىء. إن هذا الرجل حاولت الكنيسه تقويم فكره العديد من المرات لكن دون جدوى إلى ان طردته الكنيسة المصريه في عهد قداسة البابا شنوده الثالث من سنوات بعيده بعد أن جردته من رتبته الكهنوتيه وأصبح لا يمت للكنيسة المصريه بأى صله. بعد أن قام اولا بتعاليم تخالف العقيدة المسيحيه الارثوذكسيه. إلى ان وصل إلى ماهو عليه الآن من اسأءات وتجاوزات تخطت كل الحدود .

وأضافت: «تلك الإساءه لم ولن نسكت عليها بل سنسعى إلى البحث عن طرق قانونيه لمعاقبته على ما صدر منه. ولتعلم أيها المدعو زكريا ان مسحيتنا أساسها (المحبة). مسيحيتنا علمتنا أن من قال لأخيه (يا أحمق ) يستحق الدينونه (العقاب الأبدي) علمتنا أن «لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحاً للبنيان – حسب الحاجة – كى يُعطى نعمة للسامعين «( أف 4: 29 ). أين أنت من هذا».

تابعت: «المسيحية بريئه منك ومن أمثالك وضد أي تعصب وخروج عن حدود الأداب واللياقه وانت قد تجاوزت كل الخطوط. ولتعلم ايضا اننا نعرف جيدا ومن زمنأ بعيد انك شخص تسعى لشق وحدة الصف في مصر. ولتعلم ايضا ان كثيرون غيرك انفقوا مليارات الدولارات بطرق مختلفه للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الخبيث ولم يستطيعوا فشعب مصر في رباط إلى يوم الدين. وليعلم اخوتنا المسلمين ان ماصدر منه من اسأءه قد اصابنا نحن اولا. ولن نقبل ذلك ابدا».

اختتمت اللجنة البيان، قائلة: «عاشت مصر وعاش شعب مصر مسلمين ومسيحين دائما ايد واحده ضد أي متطرف ودخيل».