«الأقصر الأزهرية» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

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أجرت منطقة الأقصر الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد البنين للمراحل التعليمية «الابتدائية- الإعدادية- الثانوية»، وذلك بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وأسفرت النتائج عن التالي:

المرحلة الابتدائية، فاز الطلاب محمود محمد عبدالرسول، معهد القرايا، بالمركز الأول، ويحي سيدأحمد أحمد، معهد البياضية، بالمركز الثاني، وحسن موسى حسن، معهد الناصرية، بالمركز الثالث.

المرحلة الإعدادية، فاز الطلاب محمد إبراهيم محمد أحمد، معهد المساوية، بالمركز الأول، ومحمد عبدالحق عبدالرحمن، معهد البياضية، بالمركز الثاني، وعلى عبود أحمد حسان، معهد كوم البعيرات، بالمركز الثالث.

المرحلة الثانوية، فاز أحمد الدوشي فخري، معهد طفنيس، بالمركز الأول، وهاشم متولي محمد، معهد الدير، بالمركز الثاني، وأحمد محمد النوبي، معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي، بالمركز الثالث.