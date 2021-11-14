بحارة يدفعون مبالغ للبحرية الإندونيسية للإفراج عن سفنهم المحتجزة قرب سنغافورة

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قالت مصادر مطلعة إن أكثر من 12 من أصحاب السفن دفع كل منهم نحو 300 ألف دولار للإفراج عن سفن احتجزتها البحرية الإندونيسية لقولها إنها رست بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية بالقرب من سنغافورة.

وقالت المصادر إنه تم دفع هذه المبالغ إما نقدا لضباط البحرية أو عن طريق التحويل المصرفي إلى وسطاء قالوا لهم إنهم يمثلون البحرية الإندونيسية.

ولم تتمكن «رويترز» من التأكد بشكل مستقل من دفع هذه المبالغ لضباط بالبحرية أو تحديد المتلقين النهائيين لهذه المبالغ.

وقال الأميرال أرسياد عبدالله، قائد الأسطول البحري الإندونيسي في المنطقة، في رد خطي على أسئلة «رويترز» إنه لم يتم دفع أي مبالغ للبحرية وإنها لا تلجأ لأي وسطاء في القضايا القانونية. وقال عبدالله «ليس صحيحا أن البحرية الاندونيسية تلقت أو طلبت مبالغ مقابل الافراج عن السفن».

وأضاف أنه تم احتجاز عدد متزايد من السفن في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الرسو دون إذن في المياه الإندونيسية أو الانحراف عن مسار الإبحار أو التوقف في منتصف المسار لفترة زمنية غير معقولة. وقال عبدالله إن جميع عمليات الاحتجاز تمت وفقا للقانون الإندونيسي.

وقال محللان بحريان واثنان من أصحاب السفن إن السفن ترسو منذ سنوات في المياه الواقعة شرقي مضيق سنغافورة أثناء انتظارها دخول الميناء معتقدة أنها في المياه الدولية وبالتالي غير مسؤولة عن دفع أي رسوم للموانئ.

وتقول البحرية الإندونيسية إن هذه المنطقة تقع ضمن مياهها الإقليمية وتعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد السفن التي ترسو هناك دون ترخيص.

ورفض متحدث باسم هيئة البحرية والموانئ الحكومية في سنغافورة التعليق.