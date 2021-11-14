أخبار عاجلة

الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق -
"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تستعرض الأوضاع العالمية للجائحة ومستجدات اللقاحات -
"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم" -
في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب -
تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام والإنجاز يصل (90%) -
سكان "سلا جازان" يحولون منازل الأجداد إلى مزارات سياحية ونزل ريفية -
"الداخلية" تنفِّذ فعاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مياه المنيا يتابع مع قطاع المشروعات أعمال حياة كريمة

Print
رئيس مياه المنيا يتابع مع قطاع المشروعات أعمال حياة كريمة رئيس مياه المنيا يتابع مع قطاع المشروعات أعمال حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بفريق العمل بقطاع المشروعات بالشركة حيث ناقش الاجتماع أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح (تطوير الريف المصري«حياة كريمة») والتي تشمل مراكز «العدوة- مغاغة- ابوقرقاص- ملوي- دير مواس).

ةشدد رئيس الشركة على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة قبل 30/6/2022.

في سياق متصل أكد السعيد خلال الإجتماع على سرعة رفع كفاءة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للإحتياجات وجدول الأولويات وأن هناك تكليفات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهذا الموضوع .

ونوه السعيد على ضرورة متابعة كافة أعمال الإحلال والتجديد والتنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة وإسناد الأعمال للشركات المتخصصة في المجال المطلوب وضرورة المتابعة المستمرة وعمل تقرير دوري بنسب الإنجاز.

وفيما يخص المعدات الموردة للمحطات أكد ضرورة توثيق بيانات كل معدة وعمل إختبارات للمعدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحضور مهندسي الشركة وذلك قبل الإستلام من المصنع وقبل توريدها للموقع.

واختتم السعيد الإجتماع بتقديم الشكر لفريق العمل بقطاع المشروعات مؤكدا انهم الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة لتحقيق رسالتها«كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد

مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد

«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي

«شوقي»: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس السيسي

البابا ثيودوروس الثاني يلتقى رئيس جنوب إفريقيا ويصف السيسي بـ«الزعيم السلمي» (صور)

البابا ثيودوروس الثاني يلتقى رئيس جنوب إفريقيا ويصف السيسي بـ«الزعيم السلمي» (صور)

انتصار السيسي في اليوم العالمي للطفولة: «جيل الغد وبناة المستقبل»

انتصار السيسي في اليوم العالمي للطفولة: «جيل الغد وبناة المستقبل»