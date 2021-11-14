رئيس مياه المنيا يتابع مع قطاع المشروعات أعمال حياة كريمة

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اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بفريق العمل بقطاع المشروعات بالشركة حيث ناقش الاجتماع أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي (تطوير الريف المصري«حياة كريمة») والتي تشمل مراكز «العدوة- مغاغة- ابوقرقاص- ملوي- دير مواس).

ةشدد رئيس الشركة على سرعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة قبل 30/6/2022.

في سياق متصل أكد السعيد خلال الإجتماع على سرعة رفع كفاءة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للإحتياجات وجدول الأولويات وأن هناك تكليفات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهذا الموضوع .

ونوه السعيد على ضرورة متابعة كافة أعمال الإحلال والتجديد والتنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة وإسناد الأعمال للشركات المتخصصة في المجال المطلوب وضرورة المتابعة المستمرة وعمل تقرير دوري بنسب الإنجاز.

وفيما يخص المعدات الموردة للمحطات أكد ضرورة توثيق بيانات كل معدة وعمل إختبارات للمعدات بالتنسيق مع الجهات المختصة وبحضور مهندسي الشركة وذلك قبل الإستلام من المصنع وقبل توريدها للموقع.

واختتم السعيد الإجتماع بتقديم الشكر لفريق العمل بقطاع المشروعات مؤكدا انهم الركيزة الأساسية للنهوض بالشركة لتحقيق رسالتها«كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن».