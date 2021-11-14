بـ«زفة الأيقونة» والزغاريد.. الأقباط يواصلون احتفالاتهم بمارجرجس الرزيقات غرب الأقصر

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حرص الكثير من الأقباط على حضور زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، تزامناً مع اليوم الخامس لإحتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات بالاقصر، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين ويتم الاحتفال بالليلة الختامية في ١٦ من الشهر الجارى.

وتعد زفة أيقونة الشهيد العظيم مارجرجس من أهم المراسم التي يحرص عليها الأقباط في هذه المناسبة، إذ يظهر الأباء الأساقفة القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين في صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح، كما يتواجد بداخل موكب «الدورة» أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ويشيرون خلال الدورة إلى الشعب القبطي بالبركة والمحبة والسلام.

وكان قد كثفت الأجهزة الأمنية بالأقصر من تواجدها بمداخل ومخارج دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك تزامنا مع بدأ احتفالات الدير والتي تستمر لمدة 7 أيام.

ونشرت مديرية الأمن الحواجز والمصدات الحديدية ومنعت وقوف السيارات بمحيط دير الرزيقات فضلاً عن قيام رجال المفرقعات بتمشيط الطريق ومداخل ومخارج الدير وأعداد مواقع التمركزات الخاصة بقوات الأمن والمرور اللازمة لتأمين الزيارات.