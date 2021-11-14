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اليابان تفكر في استئناف دعم السياحة المحلية من منتصف يناير

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اليابان تفكر في استئناف دعم السياحة المحلية من منتصف يناير اليابان تفكر في استئناف دعم السياحة المحلية من منتصف يناير

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قالت صحيفة «نيكي»، الأحد، إن اليابانية تفكر في استئناف الدعم الذي يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية اعتبارا من منتصف يناير.

وستخفف هذه الخطوة الضغط على شركات الطيران والفنادق التي تضررت من تقلص السفر بسبب جائحة فيروس «كورونا» وتؤكد الآمال بين صانعي السياسة في إنعاش الاقتصاد من حالة الركود من خلال تعزيز الطلب.

وسيكون هذا الدعم جزءا من برنامج رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، الجديد للتصدي للجائحة والمتوقع أن يعلن يوم الجمعة.

ومع بدء ارتفاع إصابات كوفيد-19 أوقفت اليابان في ديسمبر برنامجا كان يستخدم أموال دافعي الضرائب لتقديم خصومات للسياح المحليين على الفنادق ورسوم السفر المحلية.

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب من صناعة السياحة ستنظر الحكومة في استئناف البرنامج من منتصف يناير أو فبراير حتى أواخر أبريل تقريبا.
ولم يتسن الاتصال على الفور بالحكومة للتعليق على ذلك.

وأشار استطلاع لرويترز إلى أنه من المحتمل أن يكون اليابان قد تقلص بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الربع الثالث مع تأثير قيود الإمداد وحالة القيود الطارئة لمكافحة الجائحة على الصادرات والاستهلاك.

ويتوقع محللون أن يرتفع الاستهلاك بعد رفع القيود في 30 سبتمبر على الرغم من تباطؤ النمو في الصين واختناقات العرض المستمرة التي تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وستنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث يوم الاثنين.

المصرى اليوم

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