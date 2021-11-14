للأمهات الجُدد.. 6 نصائح لاختيار ملابس الشتاء للأطفال

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في مثل هذا الوقت من كل عام، وبالتزامن مع انتهاء فصل الخريف وبداية دخول فصل الشتاء، تبدأ الأمهات في استبدال ملابس أطفالهن بالملابس الشتوية، لحمايتهم من برودة الجو، وهو ما لا تجيده كل الأمهات خاصة الجُدد.

ونظرًا لخوف الأمهات على أطفالهن من نزلات البرد، يبدأن في تلبيسهم ملابس ثقيلة، وأحيانًا ما يقعن في أخطاء عديدة خلال تنفيذ هذه المهمة، قد تأتي بنتيجة عكسية على صحة الأطفال.

لذلك أشار موقع «kindercare» إلى عدة نصائح للأمهات لاختيار ملابس تناسب فصل الشتاء لأطفالهم بطريقة صحيحة.

طبقة زائدة واحدة تكفي

عند اختيار عدد الطبقات الزائدة أسفل القبطة الأساسية من الملابس، عليك تزويد طبقة واحدة أكثر من التي يرتديها البالغون في نفس الظروف الجوية، لأن ارتداء الكثير من الملابس لطفلك قد يجعله أكثر برودة، وذلك لأن الطبقات الزائدة يمكن أن تتسبب في تعرق، ما يجعل ملابسه مبللة، وهو ما يسبب الشعور بانخفاض درجة الحرارة.

3 أشياء يجب إدراكها

أشار الخبراء إلى أن هناك 3 طبقات أساسية من الملابس يجب إدراكها، حيث إن لكل طبقة منهم وظيفة.

أول طبقة هي الطبقة الأساسية الملامسة لجلد طفلك، وهي تعمل على إزالة الرطوبة لذا يمكن اختيارها من الصوف بمقاس مريح، أما الطبقة الثانية، فهي المجاورة للطبقة الأولى ووظيفتها هي عزل الحرارة ويمكن أيضًا اختيارها من الصوف.

الطبقة الخارجية، وهي المسؤولة عن حماية الطفل من الأمطار والرياح ويجب اختيارها من مواد قابلة للتنفس ومقاومة للماء فضلًا عن أنها مريحة لسهولة الحركة.

تجنب القطن

على عكس المتوقع، ارتداء القطن في الشتاء للأطفال ليس جيدًا، فالقطن يمتص المياه ويمتص العرق، مما يزيد الشعور بالبرودة، لذلك يُفضل استبداله بالخامات الشتوية.

مناطق في الجسم تحتاج لرعاية خاصة

رأس طفلك ووجهه وأذنيه ويديه وقدميه هي الأماكن الأكثر عرضة للتعرض للبرد، لذا لا تتجاهلي ارتداء الجوارب الثقيلة غير القطنية، والأحذية المقاومة للماء، وكذلك القفازات والوشاح أو القبعة، فتلك القطع ليست إضافية حين نتحدث عن الأطفال، أما في الجو شديد البرودة يُنصح أيضًا بارتداء أغطية الأذن لمزيد من التدفئة.

تجنب الملابس الضيقة

احرصي دائمًا على أن تكون ملابس طفلك مريحة وليست ضيقة، لأن الملابس الضيقة تؤثر سلبًا على الدورة الدموية مما يزيد الشعور بالبرد.

نصائح إضافية

عند الخروج من المنزل بصحبة أطفالك، لا مانع من اصطحاب ملابس إضافية داخل الحقيبة أو اصطحاب القفازات وأغطية الأذن لاستخدامهم في حالة تغير الجوية.