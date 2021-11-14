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إطلاق مبادرة «يلا نفرح قلوبهم» لدعم أطفال السرطان بمستشفى «أورام الأقصر»

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إطلاق مبادرة «يلا نفرح قلوبهم» لدعم أطفال السرطان بمستشفى «أورام الأقصر» إطلاق مبادرة «يلا نفرح قلوبهم» لدعم أطفال السرطان بمستشفى «أورام الأقصر»

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استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للأطفال بالمجان، زيارة مميزة من شباب كنيسة مدينة طيبة الجديدة والذين أطلقوا مبادرة بعنوان «يلا نفرح قلوبهم» للمساهمة في دعم الأطفال بالمستشفى والترويح عنهم خلال رحلة العلاج.

أورام الاقصر

واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، شباب كنيسة مدينة طيبة الجديدة خلال زيارتهم لدعم الأطفال حيث قاموا بعمل عرض فنى كوميدي مبهج بشخصية «البلياتشو» وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال خلال تواجدهم داخل المستشفى وتلقيهم العلاج.

أورام الاقصر

ومن جانبه، أشاد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بتلك الزيارات المبهجة من أبناء وشباب صعيد ، لدورها الكبير في دعم مرضى السرطان من أطفال الصعيد، حيث أن أطفال الصعيد يبتهجون كثيراً بتواجد الشخصيات الكوميدية بينهم ومنها «البلياتشو» لدعم صحتهم النفسية خلال العلاج من الأورام المختلفة.

المصرى اليوم

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