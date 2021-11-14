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الأهلي أمام أبها للاقتراب من مربع الكبار.. ونشوة الحزم تهدِّد الاتفاق
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تستعرض الأوضاع العالمية للجائحة ومستجدات اللقاحات
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الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
في ختام الأسبوع الأول من "جولات الرياض" لقفز الحواجز.. "شربتلي" يخطف 3 ألقاب
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
تكثيف الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام والإنجاز يصل (90%)
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
سكان "سلا جازان" يحولون منازل الأجداد إلى مزارات سياحية ونزل ريفية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
"الداخلية" تنفِّذ فعاليات للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل بعدد من مناطق السعودية
-
الأحد 21 نوفمبر 2021 12:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
نقطة حوار| الإمارات وسوريا: ما دلالات زيارة عبد الله بن زايد لدمشق ولقائه الأسد؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 14 نوفمبر 2021 02:46 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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