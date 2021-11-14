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استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت ذات الخطورة بالقصير

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استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت ذات الخطورة بالقصير استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت ذات الخطورة بالقصير

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قامت اليوم الأحد، اللجنة المشكلة من إدارات الأزمات والتراخيص والبيئة بالوحدة المحلية وممثلى مكاتب الصحة والسلامة المهنية وإدارة ، بالاستمرار في المرور على المنشآت ذات الخطورة، حيث افادت اللجنة ان الأعمال استهدفت المعاينة على الطبيعة بأحد مستودعات البوتجاز بمنطقة الأمل ومنشأه خاصة بتعبئة اسطوانات الأكسجين بالمنطقة الحرفية ومحطة تحلية المياه ومحطة وقود بشارع العاشر من رمضان، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات التي تتعلق بالحماية وتم التنبيه على أصحاب ومديرى تلك المنشآت بتلاشيها وإتباع كافة ارشادات السلامة.

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، كلف الجهات الرقابية بالمدينة بالتأكيد على استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الحيوية للوقاية من المخاطر وتحديث خطط الطوارئ بها.

المصرى اليوم

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