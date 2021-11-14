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السيتي يعلن سعر بيع سترلينج.. وبرشلونة يفكر في استعارة اللاعب

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السيتي يعلن سعر بيع سترلينج.. وبرشلونة يفكر في استعارة اللاعب السيتي يعلن سعر بيع سترلينج.. وبرشلونة يفكر في استعارة اللاعب

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أعلن مسؤولو فريق مانشستر سيتي، سعر بيع لاعب الفريق رحيم سترلينج، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تواصل مسؤولي برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بعض المصادر في برشلونة، أكدت أن سترلينج خيار حقيقي للفريق في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أشاد بسترلينج، كما أن الرئيس خوان لابورتا أجرى اتصالات مع بيب جوارديولا مدرب المان سيتي، بشأن الصفقة.

وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل مع مانشستر سيتي بشأن سترلينج، حيث أن النادي الإنجليزي أبلغه بأن سعر اللاعب يبلغ 50 مليون يورو.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة لا يستطيع دفع هذا الرقم الآن، لذا سيقترح على مانشستر سيتي، ضم سترلينج على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر سيتي لا يغلق الباب أمام رحيل رحيم سترلينج، لكنه لن يقدم تسهيلات للعملاق الكتالوني.

المصرى اليوم

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