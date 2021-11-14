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نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية، تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، أمس شارك فيها، الدكتور جوتو نائب رئيس الجامعة للابحاث، عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي رحب بالمشاركين بورشة العمل وحرص على التأكيد على أهميتها موضحا أن الجامعة تحرص على أن تساهم في تطوير البحث العلمي في مصر.

وقال الدكتور أحمد سعد، أن الإنتعاش في إنتاج المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) في مصر، كان له تأثير كبير على دحر وباء التهاب الكبد الفيروسي (سي) وتزويد المرضى بالأدوية المطلوبة خلال جائحة كوفد -19.

واضاف أن أساتذة الصيدلة أيضا لديهم مساهمات ملحوظة في هذه الإنجازات من خلال الاستشارات في البحث والتطوير والمجالات الصناعية الأخرى، موضحا ان ورشة العمل تلقي بعض الضوء على تاريخ API في مصر، النهج والإستراتيجية لتأسيس هذه الصناعة وتحسين صناعة الأدوية من خلال تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والأوساط الأكاديمية.

وأوضح انه شارك بورشة العمل، عصام عبدالستار أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة، في جامعة القاهرة، وحسين ابراهيم الصباغ، أستاذ الكيمياء الطبية، وشريف حماد أستاذ مشارك بكلية الكيمياء الطبية.

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)

ورشة لريادة الأعمال في الصناعات الدوائية بالجامعة اليابانية (صور)