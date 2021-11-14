استشاري تجميل تكشف ضوابط استخدام «البوتكس» في تجميل الشفاه

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تسعى الكثير من السيدات وتشرع في البحث عن الجمال، من خلال الحصول على أفضل طرق التجميل وذلك من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التجميل وأصبح تجميل الشفاه بالبوتكس من أحدث وسائل تجميل الشفاه.

ويتساءل البعض عن العمر أو الوقت المحدد لحقن البوتكس، وهل يستخدم لعلاج التجاعيد الحركية أم لا؟، وأكدت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد، أنه لا يوجد عمر محدد لحقن البوتكس، لا سيما وأنه يستخدم في علاج التجاعيد الحركية التي قد تظهر مبكرا أو قد تتأخر في الظهور لدى البعض سواء من الرجال أو السيدات، حيث أن حقن البوتكس ترتبط بنوع حالة الجلد والتجاعيد وليس اعتمادها على العمر، كما أن نتائج البوتكس ليست دائمة ومستمرة، كما أنها تأخذ مكانها الطبيعي في الجسم خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 أشهر.

وأوضحت شهاب، أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على البوتكس في عمليات التجميل في الفترة الأخيرة وذلك لاكتشاف الأطباء العديد من المميزات أهمها إصابة العضلات بشلل مؤقت مما يساعد على تأخير ظهور علامات التقدم في السن، إلى أن حقن البوتكس ساهمت في علاج بعض الاضطرابات العصبية التي تصيب عضلات العين؛ وفي حالات التعرق الزائد وفي حالات التشنج الحادة وغيرها من الإصابات العضلية حيث تصيب مادة البوتكس بشلل المؤقت.

وقالت الدكتورة داليا شهاب، إن البوتكس تدخل في عمليات التجميل لإزالة تجاعيد البشرة وإزالة تجاعيد العيون وتجاعيد الجبهة وتكبير الشفاه وتغيير الملامح ويمكن الاعتماد عليه، أن البوتكس من المواد القوية التي لا تحتمل الأخطاء فعند وقوع أي خطأ يقع عليه الكثير من المشاكل التي يكون من الصعب حلها لذا يفضل اللجوء إلى طبيب مناسب لعملية حقن الشفاة بالبوتكس ويمتلك خبرة مميزة وقد قام بالكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وأضافت شهاب، أن من أهم العلاجات في تجميل الشفاه هو الاعتماد على البوتكس ويعتبر تجميل الشفاه من عمليات السهلة والبسيطة والغير معقدة ولا يشعر فيها المريض بأي ألم حيث يقوم الطبيب بـ إبرة صغيرة وناعمة جدا بحقن مادة البوتكس في الشفاه، ويقوم الطبيب بتحديد المكان التي سوف يتم الحقن منه حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة لتجميل الشفاه.