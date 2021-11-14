التقديم مفتوح.. وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في 8 محافظات

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كشفت عدة وزارات حكومية والجهات التابعة لها عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، حيث أن هناك فرص عمل متاحة حاليا، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي مازال باب التقديم مفتوحاُ.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1- مدير عام مركز التدريب المهني

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية القوى العاملة بالمنوفية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة المنوفية

وصف الوظيفة:

تختص بشاغل الوظيفة بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ خطة المديرية في مجال أعمال المركز والاشراف على تنفيذها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القياده والتوجيه، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى .

المهارات الفنية:

إجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية .

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول ( أ ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل .

المستندات المطلوبة:

• عدد (2) صورة شخصية، وعدد (7) ملفات ( أصل + 6 صور ) كل ملف يحتوي:-

• بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الرقم القومي، ارفاق عدد 3 تقارير تقويم الاداء سنوية، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها .

• شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي .

• بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيده لذلك .

• مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/16

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب بإسم السيد / الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية

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2- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الغربية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الغربية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بديوان عام المحافظة .

يختص شاغلها بالإشتراك في وضع السياسات العامة للديوان العام للمحافظة والإشراف على الوحدات التابعة له .

القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على الأنشطة والتقسيمات الأدنى التابعة لمكتب المحافظ والتى تساعد في رسم السياسة العامة للمحافظة ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها وبين الأجهزة الأخرى.

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها .

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية .

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى .

الإلمام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل .

إجتياز التدريب اللازم في ضوء مايحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقاً

لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذ ية .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة ( مديرعام ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشرعاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور للملفات + عدد ( 8 ) صورة شخصية مدون

عليها اسمه) كل ملف يتضمن على الآتى :

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى

للدولة موضح فيه ( الإسم رباعى- المؤهل العلمى وتاريخه والمؤهلات

الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش

- الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها –

المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على أن

يكون بمرتبة ممتازعلى أن تذكر الجزاءات إن وجدت ( القرار وتاريخه – سبب الجزاء ) حتى في حالة المحو وعلــى أن يشتمل بيـان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع صحتها على مسئولية الجهة الإدارية .

شهادة قانونية من الشؤون القانونية والموارد البشرية بالجهة تفيد بعدم إحالة

المتقدم للمحاكمة الجنائية أوالتأديبية طوال حياته الوظيفية معتمده ومختومة من

رئيس المصلحة .

بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات السابقة على مدار حياته الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الإدارية .

مقترح تطويرالوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى .

صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة من الجهتين .

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن .

الوظائف الإشرافية التي تم شغلها قبل التقدم .

الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها .

العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها .

خطابات الشكر والتقدير على أن يرفق صورتها .

الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها الغرض منها .

صحيفة الحالة الجنائية موجهه لمديرية التنظيم والإدارة .

أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها .

لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان .

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة :

بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد

والابتكارمدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

يتم فحص كافة المستندات المقدمه بعد إنتهاء مدة التقديم

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة .

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/11/16

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف

القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية – أمام بوابة استاد طنطا

الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً

ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أوبالبريد أو بعد الميعاد المحدد .

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3- مدير عام مركز التدريب الإداري

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التنظيم والإدارة بالسويس

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة السويس

وصف الوظيفة:

مدير عام مركز التدريب الإداري

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة بنجاح مع القدرة على الإشراف والتوجيه والقيادة بالأضافة إلى الشروط الواردة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف القيادية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدراها 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال تخصص مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1. استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف

2. ان يرفق بالطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3. يرفق بالطلب مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو احد انشطتها لتحسين اداء الوحدة وتطوير انظمة العمل وتبسيط اجراءاته بما يحقق رضا المواطن.

4. يرفق بالطلب المقدم بيانا بالحالة الوظيفية معتمد من جهة عمل المتقدم متضمنا كافة البيانات الوظيفية

5. ان يكون مستوفيا لباقي الاشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بديوان عام محافظة السويس.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/16

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات إلى الامانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة السويس على ان يرفق بالطلب بيان حالة وظيفية معتمد.

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4- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة بنها

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تختص الوظيفة بالقيام بأعمال التخطيط ورسم السياسات الخاصة بقطاع شؤون التعليم في حدود القواعد والنظم التي تحقق الهدف منها والرقابة على كافة الأعمال الخاصة بهذا الشأن .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشــــغل الوظيفة وانجازاته- الحصــــول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها- تقديم مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محدد المدة وقابل للقياس

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ)

أو قضاء مدة كلية مقداها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب لطبيعة عمل الوظيفة

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمدا ً وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين

بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمداً من السلطة المختصة

المقترحات لتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها

أن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد :-

1- القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

2- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية ان وجد

3- مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبيه

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/17

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبــات شخصيــاً وتسلم باليد بإسم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها مستوفاة كافة المستندات المطلوبة

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5- مدير عام الإدارة العامة لطب الاسنان

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشؤون الصحية بدمياط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة دمياط

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة لطب الاسنان بالهيكل التنظيمي لمديرية الصحة بدمياط

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجادة اللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي وتطبيقاته والتدريب اللازم لشغل الوظيفة

القدرة على القيادة والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الاقل في وظيفة من وظائف الدرجة الادني مباشرة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب الاسنان

المستندات المطلوبة:

1-بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتي التقدم لشغل الوظيفة

2-بيان عن ابرز انجازاته واسهامات في الوحدة التي يعمل بها .

3-تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو احد انشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها.

4-عدد 6صور شخصية .

5- الدورات التدريبية

6-شهادة قانونية تفيد عدم الاحالة للمحاكمة التاديبية

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تسلم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظة دمياط «الادارة العامة للشئون المالية والادارية»من اصل و4 صور

==========

6- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام المحافظة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الإسكندرية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رأس الادارة العامة للشئون المالية بديوان عام المحافظة

و يختص شاغل الوظيفة بالاشراف على تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المالية ومتابعتها ويكون شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من السيد / السكرتير العام للمحافظة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على متابعه التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة العامة. ومتابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات .

إجتياز الاختبارات المقررة .

المهارات الفنية:

قدره فائقه على القيادة والتوجية ووضع السياسات والاهداف .

إجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة بنجاح .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها ( عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( سبعة عشر ) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب .

المستندات المطلوبة:

1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية .

2 – بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مده الخدمة

3 – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان بتقدير ممتاز .

4 – بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

5 – صورة طبق الاصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليهاو كذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقديرو أي بيانات أخرى .

6- بيان عن ابرز الانجازات والاسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية .

7 – المقترح التطويرى والرؤية المستقبلية مقترحات التطوير والتحديث للوظيفة المتقدم لها

8 – شهادة من الشؤون القانونية بالجهه تفيد بالموقف من التحقيقات أو الاحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل أو ما اشبه معتمده ومختومه .

9 – عدد 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم .

10- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم .

• يتم تقديم اصل الملف + 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحه بعاليه على ان يكون الاصل معتمد ومختوم بختم حى والباقى صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الإعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئوليه الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا مستوفية المستندات اللازمة إلى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة بالاسكندرية – شارع فيكتور عمانويل – امام مركز شباب سموحه .

========

7- ســــكــرتير حـــــى ( بدرجة مدير عام )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الإسكندرية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة بديوان عام الأحياء في نطاق محافظة الاسكندرية .

و يختص شاغل الوظيفة بالاشراف على الاعمال الادارية بالحى .و يكون شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من السيد / رئيس الحـــى ويكون معاونا له في واجباتـه وفقا للتفويض الممنوح له

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على متابعه التقسيمات التنظيمية التابعة للحى وتقييم العمل بها.

إجتياز الاختبارات المقررة .

المهارات الفنية:

قدره فائقه على القيادة والتوجية ووضع السياسات والاهداف .

إجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة بنجاح .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها ( عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( سبعة عشر ) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية .

2 – بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مده الخدمة

3 – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان بتقدير ممتاز .

4 – بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية .

5 – صورة طبق الاصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليهاو كذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقديرو أي بيانات أخرى .

6- بيان عن ابرز الانجازات والاسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية .

7 – المقترح التطويرى والرؤية المستقبلية مقترحات التطوير والتحديث للوظيفة المتقدم لها

8 – شهادة من الشؤون القانونية بالجهه تفيد بالموقف من التحقيقات أو الاحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل أو ما اشبه معتمده ومختومه .

9 – عدد 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم .

10- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم .

• يتم تقديم اصل الملف + 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحه بعاليه على ان يكون الاصل معتمد ومختوم بختم حى والباقى صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئوليه الجهة

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/11/21

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصياً مستوفية المستندات اللازمة إلى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة بالاسكندرية – شارع فيكتور عمانويل – امام مركز شباب سموحه

=========



8- مدير عام الاستاد الرياضي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها للتوجيه العام من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشرف إشرافاً مباشراً على جميع الإدارات للاستاد الرياضي بالجامعة والعاملين بها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الإقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( بالنسبه للعاملين من خارج الجهاز الادارى بالدوله ) وفقا لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لعام 2019

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

موهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحالة الوظيفية معتمداً وموضحاً به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الاشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للإداء عن الثلاث سنوات الاخيرة .

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمداً من السلطه المختصة.

- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحاً لمهاراته القياديه وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/27

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها .

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9- مدير عام الإحتيـــــاجــــات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

التوجيه العام الفنى والإداري على الادارة العامة للاحتياجات والادارات التابعة لها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل تجارى عالى

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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10- مدير عام شؤون التغذيـــــــــة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف العام على أعمـــال التغذيـــــــــــــة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس ( زراعــة – اقتصاد منزلى )

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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11- مدير عام الاستراحات ومساكن اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على مساكن اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالاستراحات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الادارى.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ما يعادله .

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

===========

12- مدير عام الإدارة العامة للأمن

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم التعليم ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على أعمال الأمن الجامعــــــــى

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الألى

اجادة احدى اللغات الأجنبيـــــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفى.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدراها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة في نوع العمل

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

بيان بالانجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه

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13- مدير عام الشؤون الطبية والعلاجية بمستشفى الأطفال الجامعى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم المستشفيات ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الإشراف على أعمال الشؤون الطبية والعلاجية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبيـــــــــــــة

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الطب والجراحة .

المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

• بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

• بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

• مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الادارى في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا ال\غعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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14- مدير عام الإدارة القانونية بالمستشفيات الجامعية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

قسم المستشفيات ( جامعة أسيوط )

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

الاشراف على كافة الأعمال القانونية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف

المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض

ان يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47/1973 المعدل بالقانون رقم 1/1986 الخاص بالإدارات القانونية

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق أو شريعة وقانون

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية متضمنا القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى وآخر تقريرين لتقويم الأداء

بيـــــــان بالشهادات والدورات التدريبية التي تم الحصول عليها .

بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

مقترحات تطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير

وذلك في موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط أو التي ترد بالبريد أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب ( شغل الوظيفة – بيان حالة ) المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالادارة المركزية للموارد البشرية بجامعة أسيوط على أن يتقدم به الراغب شخصيا بعد استيفائه وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع أصل وسبعة نسخ من المستندات المطلوبة عاليه.

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15- مــدير عـــام الإدارة الــعامــة للـــعلاقات العــــامة بديوان عام المحافظة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الإسكندرية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للعلاقات العامة

يختص شاغل الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والأشراف والمتابعة لاعمال العلاقات العامة

و يكون تحت التوجية العام من رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على متابعه تنفيذ اعمال الادارات التابعة وتقييم العمل بها.

إجتياز الاختبارات المقررة

المهارات الفنية:

قدره فائقه على القيادة والتوجية ووضع السياسات والاهداف .

إجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة بنجاح .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها ( عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( سبعة عشر ) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، مع توافر الشروط الواردة في القانون 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية .

2 – بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مده الخدمة

3 – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان بتقدير ممتاز .

4 – بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

5 – صورة طبق الاصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليهاو كذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقديرو أي بيانات أخرى .

6- بيان عن ابرز الانجازات والاسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية .

7 – المقترح التطويرى والرؤية المستقبلية مقترحات التطوير والتحديث للوظيفة المتقدم لها

8 – شهادة من الشؤون القانونية بالجهه تفيد بالموقف من التحقيقات أو الاحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل أو ما اشبه معتمده ومختومه .

9 – عدد 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم .

10- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم .

• يتم تقديم اصل الملف + 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحه بعاليه على ان يكون الاصل معتمد ومختوم بختم حى والباقى صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الاعلان .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئوليه الجهة .

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/11/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا مستوفية المستندات اللازمة إلى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة بالاسكندرية – شارع فيكتور عمانويل – امام مركز شباب سموحه



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16- مــدير عـــام الإدارة الــعامــة لـلجان والمجالس والمؤتمرات بديوان عام المحافظة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الإسكندرية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام ويختص شاغل الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والإشراف والمتابعة لأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات ويكون شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من السيد / سكرتير عام المحافظة .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على متابعه تنفيذ اعمال الادارات التابعة وتقييم العمل بها

إجتياز الاختبارات المقررة

المهارات الفنية:

قدره فائقه على القيادة والتوجية ووضع السياسات والاهداف

إجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة بنجاح .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها ( عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( سبعة عشر ) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، مع توافر الشروط الواردة في القانون 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية .

2 – بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مده الخدمة

3 – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان بتقدير ممتاز .

4 – بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

5 – صورة طبق الاصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليهاو كذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقديرو أي بيانات أخرى .

6- بيان عن ابرز الانجازات والاسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية .

7 – المقترح التطويرى والرؤية المستقبلية مقترحات التطوير والتحديث للوظيفة المتقدم لها

8 – شهادة من الشؤون القانونية بالجهه تفيد بالموقف من التحقيقات أو الاحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل أو ما اشبه معتمده ومختومه .

9 – عدد 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم .

10- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم .

• يتم تقديم اصل الملف + 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحه بعاليه على ان يكون الاصل معتمد ومختوم بختم حى والباقى صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئوليه الجهة

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/11/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصياً مستوفية المستندات اللازمة إلى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة بالاسكندرية – شارع فيكتور عمانويل – امام مركز شباب سموحه .

==========

17- مــدير عـــام الإدارة الــعامــة لـــلأمــــن بديوان عام المحافظة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة الإسكندرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الإسكندرية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأمن بديوان عام المحافظة

يختص شاغل الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والإشراف والمتابعة لإعمال الأمن وتنفيذ التعليمات ويكون شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من السيد الوزير / المحافظ .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-الإشراف العام على متابعه تنفيذ اعمال الادارات التابعة وتقييم العمل بها

إجتياز الاختبارات المقررة

المهارات الفنية:

قدره فائقه على القيادة والتوجية ووضع السياسات والاهداف

إجتياز البرامج التدريبية المقررة لشغل الوظيفة بنجاح .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها ( عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( سبعة عشر ) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

1 – استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، مع توافر الشروط الواردة في القانون 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية .

2 – بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مده الخدمة

3 – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان بتقدير ممتاز .

4 – بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

5 – صورة طبق الاصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليهاو كذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقديرو أي بيانات أخرى .

6- بيان عن ابرز الانجازات والاسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية .

7 – المقترح التطويرى والرؤية المستقبلية مقترحات التطوير والتحديث للوظيفة المتقدم لها

8 – شهادة من الشؤون القانونية بالجهه تفيد بالموقف من التحقيقات أو الاحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل أو ما اشبه معتمده ومختومه .

9 – عدد 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم .

10- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم .

• يتم تقديم اصل الملف + 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحه بعاليه على ان يكون الاصل معتمد ومختوم بختم حى والباقى صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئوليه الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/11/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا مستوفية المستندات اللازمة إلى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمديرية التنظيم والادارة بالاسكندرية – شارع فيكتور عمانويل – امام مركز شباب سموحه

==========