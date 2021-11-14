إعدام ٢ طن أغذية فاسدة وغلق ١٣ منشأة تدار دون ترخيص بالشرقية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بكفر صقر، وأولاد صقر، وبلبيس والقنايات، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٣ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٣ منشآت غذائية بالقنايات، و٥ منشآت ببلبيس، ومنشأة بالحسينية، و٤ منشآت غذائية بأولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٢ طن و١٦٧ كجم مخللات وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٨٠ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.