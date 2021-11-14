حملات لأعمال الرصف بمدن كفرالشيخ

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نظمت الوحدات المحلية بمدن دسوق والحامول وفوه والرياض بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من حملات النظافة والتجميل والرقابة على المخابز ومحاربه الغش التجاري، وتطهير خطوط الصرف الصحي ورصف الطرق، وتركيب الانترلوك والزراعات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة، لرفع كفاءة النظافة بحى شمال وحى جنوب، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية، وأشرف على الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز، وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، بنطاق قرية شباس الشهداء، بالتنسيق مع مكاتب تموين القرى تم القيام وفريق العمل المعاون من مكتب تموين بالمرور على المخابز البلدية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر 5 للمخالفات المتنوعة بقرية محلة أبوعلى، تحرير 6 محاضر متنوعة بقرية شباس الملح، وتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن، وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية.

وتابع رئيس مدينة دسوق ،سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحى بشارع العبسى المتفرع من شارع المدارس بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، وتابع أعمال التجميل بمدخل مدينة دسوق، وتركيب الانترلوك والزراعات، وزرع أعمدة الانارة الجديدة وزراعة أشجار النخيل المثمرة لتجميل شارع الشركات بدسوق وزراعته ورفع كفاءته من بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه.

وتابع عصام القصيف ،رئيس مركز ومدينة الحامول ،بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل كنس الشوارع ورفع الأتربة بجوار الأرصفة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات وتحميلها إلى المقالب العمومية، وأشرف على أعمال صفايات الأمطار بالشوارع، استعداد لفصل الشتاء، وتم ضخ المياه بالصفايات وتسليك وتطهير وعمل اختبار لها لاستيعاب كميات المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

وأشرف عصام القصيف ،رئيس مركز ومدينة الحامول،على أعمال حملات رفع الاشغالات بشوارع المدينة بالتنسيق مع قسم الاشغالات باستمرار رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة والعربات التي تعيق حركة المرور أمام مجمع المواقف وشارع العاشر من رمضان ودوران ابو النور، وفتح الشارع للمارة والسيارات وضبط التكاتك التي تستخدم مكبرات الصوت، والتنبيه بعدم الوقوف بالأماكن الحيوية والميادين لتيسير حركة المرور، وتحرير محاضر للمخالفين،وقد أكد القصيف أن الشارع حق للجميع ولا يحق لأي شخص التعدي على الشارع، ولا أحد فوق القانون وأن تلك الحملات مستمرة يوميا لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال تكسير الشوارع المدرجة للرصف، ومنها شارع الموقف العمومى وشارع صباح الغايش، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من رصف تلك المنطقة حيث سيتم رصف المنطقة والشوارع المتفرعة بمنطقة الموقف العمومي، وتابع رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الرصف بالانترلوك بالشوارع المتفرعة بمنطقة مدرسه العمري، كما تابع أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالرياض، على إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية بقرية الوزاريه، وتابع

متابعة الأعمال الجارية بمحطة رافع الصرف الصحي، وتابع أعمال رفع كفاءة مخارج المحولات، واستكمال العمل بشبكة الكهرباء بقرية بقلولة، وتركيب حوامل وعوازل وشد الأسلاك المتراخية بنطاق قريه بقلولة.