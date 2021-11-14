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الحبس سنة لخادمة نادية الجندي بتهمة سرقة مجوهراتها

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الحبس سنة لخادمة نادية الجندي بتهمة سرقة مجوهراتها الحبس سنة لخادمة نادية الجندي بتهمة سرقة مجوهراتها

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عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأحد، خادمة بالحبس سنة، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة، كما قضت ببراءة زوجها المتهم في نفس القضية.

كشفت التحقيقات أن الخادمة سرقت المصوغات، أثناء التنظيف، بمساعدة شريك آخر، وكانت المسروقات عبارة عن ساعة ذهب وخاتمين ألماظ.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السرقة حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة وتدعى «ز» سرقت مصوغات ذهبية، بمساعدة شريك لها ويدعى «م»، ولإذا بالفرار إلى محافظة الإسكندرية.

وكانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات، تبين أن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار هاربة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.

توصلت التحريات، برئاسة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد على عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.

المصرى اليوم

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