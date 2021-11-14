مال ووقت وجهد.. "منشآت" تبلور ما توفره التجارة الإلكترونية لأصحاب المشاريع

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قالت: تُسهم في توسُّع المشروع ووصوله لأكبر فئة من المستهدفين.. مرونة بالعرض

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن هناك العديد من المزايا في التجارة الإلكترونية، كتوفِيرها الكثير من الجهد والوقت والمال على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت "منشآت": إن التجارة الإلكترونية تُسهم في توسُّع المشروع، ووصوله لأكبر فئة من المستهدفين، وتوفِّر على صاحبه مصروفات كثيرة؛ منها الإيجارات والصيانات وغيرها، بجانب مُرُونتها في عرض المنتجات في كل وقت وأي مكان، والتواصُل مع المستهدفين من خلال بياناتهم بكل سهولة.

وتشهد التجارة الإلكترونية في المملكة -خاصةً قطاع التجزئة- نموًّا متسارعًا؛ لكون المملكة أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم؛ بسبب الاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية وتمكينها؛ من خلال زيادة قيمة المبيعات، وارتفاع العائد الاقتصادي خاصةً خلال وبعد الجائحة وفق منصة أوان الإعلامية.

وبدورها، تُركِّز "منشآت" في عملها على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومن بينها التجارة الإلكترونية.