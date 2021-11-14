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غدًا.. منع دخول المواظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بوزارة الزراعة

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غدًا.. منع دخول المواظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بوزارة الزراعة غدًا.. منع دخول المواظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بوزارة الزراعة

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شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، على كل قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم اعتبارًا من غدا الاثنين الموافق ١٥ نوفمبر الجاري.

وأضاف «القصير» أنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانًا لجميع العاملين بالوزارة، وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيق لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.

المصرى اليوم

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