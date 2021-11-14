أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام -
عصام عبد الفتاح: هدف المقاولون الملغي أمام الأهلي تسلل 100% -
"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور) -
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب -
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين -
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صدمة فى فاركو بسبب إصابة «تيري» المُفزعة

Print
صدمة فى فاركو بسبب إصابة «تيري» المُفزعة صدمة فى فاركو بسبب إصابة «تيري» المُفزعة

تلقى نادى فاركو صدمة مدوية بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها السودانى سيف تيرى مهاجم الفريق، إصابته بالرباط الصليبى.

ووفقاً للتقارير الطبية فإن سيف تيرى يعانى من قطع في الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السودان أثناء مباراة منتخب المغرب في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادى المريخ السوداني.

ويستعد فاركو لمواجهة المقاصة الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟