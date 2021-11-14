صدمة فى فاركو بسبب إصابة «تيري» المُفزعة

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تلقى نادى فاركو صدمة مدوية بعدما أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها السودانى سيف تيرى مهاجم الفريق، إصابته بالرباط الصليبى.

ووفقاً للتقارير الطبية فإن سيف تيرى يعانى من قطع في الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السودان أثناء مباراة منتخب المغرب في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف نادى المريخ السوداني.

ويستعد فاركو لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.