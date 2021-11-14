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طاقم تحكيم من النيجر لمباراة المصري وريفرز يونايتد

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طاقم تحكيم من النيجر لمباراة المصري وريفرز يونايتد طاقم تحكيم من النيجر لمباراة المصري وريفرز يونايتد

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد النيجيري، في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم من النيجر، ويتكون من محمد على موسى، حكم ساحة ومعه كل من عبدالعزيز يعقوب، مساعد حكم أول ومامادو يحيى جادو، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، موسى أمادو.

فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الليبيري سيكو وايا كونيه، ومراقب الحكام إلى البوركينابي باري لوسيني.

ويلتقي المصري مع ريفرز يونايتد النيجيري، 28 نوفمبر الجاري، على ملعب انيمبا، في ذهاب دور ال32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المصرى اليوم

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