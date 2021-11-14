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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، طلب مسؤولي النادي برحيل البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون يرفض رحيل أي عنصر أجنبي من الجهاز المعاون سواء أوليفيرا مدرب الحراس أو فيرناندو مدرب الأحمال.

في سياق آخر، زار حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برفقة اللجنة المنظمة للدورة الودية الدولية إمارة دبي من أجل الوقوف على تطورات معسكر إعداد الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١ حتى ٩ يناير المقبل، وتتخلله مشاركة الفريق في الدورة الودية الدولية بمشاركة أندية أندرلخت وبازل والشارقة بجانب الزمالك.

ورافق عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في جولته على الفنادق وملاعب التدريب والمباريات كل من: جيلي لندمان مدير العلاقات العامة بالدورة وتوم كولبارت مدير فريق أندرلخت وفيليب كوفمان مدير الكرة بنادي بازل وجاكو جانسون مدير العلاقات العامة بالشركة المنظمة.

كما قام حسين السيد بزيارة فنادق شيراتون وقصر عجمان وراديسون، بالإضافة إلى 3 ملاعب للتدريب وإقامة المباريات وهي ملاعب: نادي الشباب ونادي الحمرية ونادي الشارقة الإماراتي.