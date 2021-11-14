أخبار عاجلة

الصحة: تسجيل 902 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
محافظ الإسكندرية من أعلى كوبري ستانلي: الأمور على ما يرام -
عصام عبد الفتاح: هدف المقاولون الملغي أمام الأهلي تسلل 100% -
"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور) -
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب -
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين -
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يدخل فى أزمة مع .. تعرف على التفاصيل

Print
كارتيرون يدخل فى أزمة مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل كارتيرون يدخل فى أزمة مع .. تعرف على التفاصيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق ، طلب مسؤولي النادي برحيل البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون يرفض رحيل أي عنصر أجنبي من الجهاز المعاون سواء أوليفيرا مدرب الحراس أو فيرناندو مدرب الأحمال.

في سياق آخر، زار حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برفقة اللجنة المنظمة للدورة الودية الدولية إمارة دبي من أجل الوقوف على تطورات معسكر إعداد الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١ حتى ٩ يناير المقبل، وتتخلله مشاركة الفريق في الدورة الودية الدولية بمشاركة أندية أندرلخت وبازل والشارقة بجانب الزمالك.

ورافق عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في جولته على الفنادق وملاعب التدريب والمباريات كل من: جيلي لندمان مدير العلاقات العامة بالدورة وتوم كولبارت مدير فريق أندرلخت وفيليب كوفمان مدير الكرة بنادي بازل وجاكو جانسون مدير العلاقات العامة بالشركة المنظمة.

كما قام حسين السيد بزيارة فنادق شيراتون وقصر عجمان وراديسون، بالإضافة إلى 3 ملاعب للتدريب وإقامة المباريات وهي ملاعب: نادي الشباب ونادي الحمرية ونادي الشارقة الإماراتي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب

هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يُرتب لمعسكر مواجهة البنك الأهلي