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أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص مخبز بلدي .. ضبط نصاب جديد بالجيزة

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أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص مخبز بلدي .. ضبط نصاب جديد بالجيزة أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تراخيص مخبز بلدي .. ضبط نصاب جديد بالجيزة

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تمكنت مباحث من ضبط مسجل خطر بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء تراخيص مخبز بلدي بالجيزة.

وتبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من فران ببولاق الدكرور بالجيزة بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على إنهاء تراخيص مخبز بلدى من خلال علاقاته ببعض المسؤولين بإحدى الجهات الحكومية مقابل تحصله منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بالنصب والاحتيال على أشخاص آخرين بذات الأسلوب مقابل مبالغ مالية، أمكن تحديدهم.

وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بتقليد العديد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدروها لبعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة، وتم بإرشاده ضبط مجموعة من الأختام لشعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدروها لعدة جهات حكومية وجهات أخرى وماكينة إسكنر وماكينة تقطيع كارنيهات وماكينة تغليف وماكينة تقطيع أوراق وجهاز لاب توب وبعض الأوراق والطلبات ممهورة بشعار الجمهورية والأكلاشيهات.

وباستدعاء المجنى عليهم أكدوا صحة ما جاء بأقوال المشكو في حقه، ولقد بلغت إجمالى المبالغ المالية التي تحصل عليها المشكو في حقه من المجنى عليهم حوالى 807٫000 ألف جنيه تقريباً .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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