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"النمر": لا علاقة بين شرب البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

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"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات "النمر": لا علاقة بين شرب البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات
بعد تساؤل أحد المتابعين حول المعتقدات غير الصحيحة التي تربط بين الأمرين

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أن تكون هناك علاقة بين شرب البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات.

وأجاب الدكتور "النمر" عن تساؤل أحد متابعيه في "تويتر" مفاده: "هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يقي من الجلطات".. مفيدًا بأنه لا توجد علاقة بين الأمرين.

يُذكر أن هناك بعض المعتقدات غير الصحيحة طبيًّا والسائدة تشير إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب الإصابة بجلطة القلب، أو النزيف وهو ما تنفيه الكثير من الآراء الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات