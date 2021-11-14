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تطورات جديدة فى أزمة أجايي مع الأهلي

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تطورات جديدة فى أزمة أجايي مع الأهلي تطورات جديدة فى أزمة أجايي مع الأهلي

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يسعى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، بعد عودته من الإمارات، لحل أزمة النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الذي تم وضعه على قائمة الانتظار منذ بداية الموسم الجاري، ويأمل توفيق، في التوصل لاتفاق مع اللاعب النيجيري، بشأن فسخ التعاقد معه، وحصول على نصف مستحقاته المقدرة بـ400 ألف دولار.

ويسعى مدير التعاقدات لحل أزمة أجايي، قبل منتصف ديسمبر المقبل، حتى لا يتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإذا لم ينجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب، سيتم إحالة الملف إلى شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن عمار حمدي لاعب خط وسط الأهلي، جاهزيته بعد تعرضه للإصابة «قصبة القدم» في ودية منية سمنود، التي أقيمت أمس الأول السبت، على ملعب مختار التتش، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بسبعة أهداف مقابل هدف، وشارك اللاعب في مران الفريق صباح أمس الأحد بشكل طبيعي، بعد تخلصه من آلام الإصابة.

المصرى اليوم

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