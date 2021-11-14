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أياكس ودورتموند يستهدفان أكرم توفيق

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أياكس ودورتموند يستهدفان أكرم توفيق أياكس ودورتموند يستهدفان أكرم توفيق

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تلقى أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضين من نادي ناديي أياكس الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني، تمهيدًا لانتقاله إلى أي منهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتنافس ناديي أياكس وبوروسيا دورتموند، على التعاقد مع أكرم توفيق، في يناير المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إرسال الناديين عرضًا رسميًا للأهلي، لمعرفة شروطة المالية من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عامًا، رفض العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة من عدد من أندية الدوري السعودي والدوري الإماراتي، وأبلغ اللاعب مسؤولي القلعة الحمراء أنه في حال رحيله عن النادي، سيكون من أجل الاحتراف في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، مؤكدًا أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة هو الاحتراف في أوروبا.

المصرى اليوم

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