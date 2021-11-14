موسيماني يستقر على رحيل 3 لاعبين من الأهلي

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استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل مبدئي على رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن من بينهم الجناح الأيسر طاهر محمد طاهر، لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في الفترة المقبلة، وسوف يبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بشكل نهائي اللاعبين الراحلين عن الفريق في يناير، خلال الأيام المقبلة.

في سياق آخر، عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة هامة مع محمود الخطيب، رئيس النادى خلال الساعات الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني عقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، حدد خلالها احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب المدير الفني من رئيس القلعة الحمراء، ضرورة تدعيم الفريق بمدافع مصري مميز، في ظل العجز الذي يُعاني منه في هذا المركز، خاصة بعد تراجع أداء المغربي بدر بانون، فضلاً عن عدم قناعته بمستوى رامي ربيعة، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق حال ضم مدافع جديد، بالإضافة إلى كثرة إصابات محمود متولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.