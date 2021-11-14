الإمارات تعتمد خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية «سالك» في سوق دبي المالي

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قال وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبى، الشيخ مكتوم بن محمد، على «تويتر»، أمس السبت، إن الإمارات اعتمدت خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية «سالك» في سوق دبي المالي.

وأضاف الوزير أن الهدف من الإدراج هو «تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقا لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا».

وسالك هي الثانية من بين عشر شركات مرتبطة بالحكومة أُعلن الشهر الماضي أن من المقرر إدراجها ضمن خطط لتعزيز نشاط سوق الأسهم.

كانت الأولى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا». وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن دبي القابضة تدرس طرحًا عامًا أوليًا لمجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات الأعمال.

وتم إطلاق نظام سالك للتعرفة المرورية في عام 2007 من قبل هيئة الطرق والمواصلات بهدف تخفيف الازدحام المروري على طريق الشيخ زايد السريع ودعم إيرادات الدولة.

ولدى «سالك» 8 بوابات و3 ملايين مركبة مسجلة، منها 1.8 مليون مسجلة في دبي، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

تهدف خطط الإدراج إلى زيادة قدرة دبي على منافسة بورصتي السعودية وأبوظبي اللتين تجتذبان عمليات إدراج أكبر وسيولة قوية.