«النور» يدخل أزمة «المومس الفاضلة»: المسرحية تشجع على نشر الرذيلة في المجتمع

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أعلن الدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، تقديم طلب إحاطة للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن مسرحية بول سارتر، مشيرًا إلى أن المسرحية مسماة باسم غير أخلاقي يترفع عن ذكره، في إشارة لمسرحية «المومس الفاضلة».

وقالت الهيئة، في بيان الأحد: «لم تكن المحافظة على ثوابت المجتمع الدينية والأخلاقية يومًا ما نوعًا من أنواع الرفاهية، أو أن تكون وجهة نظر سياسية أو رؤية جماهيرية، ولكنها تظل أمرًا ضروريًا وملحًا لا يؤجل ولا يفوض، وفي ظل التأكيد على النظام العام في المجتمع واحترام الدستور والقانون بمادته الثانية المسيطرة والمهيمنة، وتماشيًا مع ترسيخ القيم التي تتماشى مع طبيعة المجتمع ونحن في بداية بناء جمهورية جديدة نحرص فيها على إبراز النماذج المشرفة والمحترمة وصناعة القدوات في كل المجالات مع حرص الدولة ومؤسساتها على صون النظام العام وتعظيم الشعائر وترسيخ القيم والمبادئ التي تعبر عن الهوية وشعائر الدين قدر المستطاع».

وتابعت: «انطلاقًا من قيام الكتلة البرلمانية لحزب النور لدورها الرقابي، نتقدم بطلب إحاطة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن الاسم المثير للاستفزاز والمخالف لما ذكرنا من مبادئ وأعراف في عنوان هذه المسرحية المزمع تقديمها، ونحن نعلم أنها رواية لجان بول سارتر، وهى إحدى أهم روايات مقاومة الظلم والمحسوبية، و‏أنها تحكي عن سيدة هي الشاهد الوحيد على اغتصاب رجل أبيض لسيدة سوداء، وهو ابن سياسى كبير ومحاولة إلصاق التهمة ببريء أسود، وهي ترفض كل الضغوط لتغيير شهادة الحق وتتعرض للتشوية، ولكن لماذا هذا الاسم ولماذا هذا العنوان المُغرض غير الأخلاقي؟».

وأوضحت: «عندما نصف من تمارس الرذيلة بالفاضلة، فهذه مصادمة لقيم المجتمع وأخلاقه ودينه، بل هو تشجيع على نشر الرذيلة في المجتمع، سواء قصد صناع العمل أم لم يقصدوا، ونحن في دولة ينص دستورها على أن دينها الإسلام».

وأضافت: «لتتخيل وزيرة الثقافة أن أحد المخرجين أراد إخراج مسرحية بعنوان الإرهابي الفاضل، أو الإرهابي الجميل!، ماذا ستكون ردود الأفعال لديها ولدى المؤسسات الرقابية؟!، بلا شك أن الانزعاج الشديد مع الرفض البات سيتصدر المشهد، وحينها لن يستطيع أحد أن يقول أن هذا وأدُ للحريات أو قصف للقلم، لأنه عندما يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب القويمة وبث روح القدوة للشباب، وهذه من مفاصل تثبيت المجتمع أمام أي تغيير في مرتكزاته، فحينها سينتصر الدستور على الجميع، وإلا فسيكون ذلك كيلاً بمكيالين وسيظل هذا الاسم سُبة في جبين كل من وافق عليه أو سكت عنه، وإذا لم يكن التاريخ مخوّفاً للبعض فإن الحساب الأخروي أكثر تخويفاً وأعلى ندامة».

واختتمت الهيئة طلبها: «لذا لابد للحكومة من أن يكون لها وقفة جادة وعندها من الأدوات والوسائل لوقف هذا العبث الذي يمارس باسم الفن، حفاظًا على شبابنا وبناتنا وحفاظًا على مصر ومستقبلها، ليست هذا دعوة للتقييد ولكنها دعوة لرقي الأخلاق والحفاظ على القيم في بداية عصر جديد».

يذكر أنه فور أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» للكاتب والفليسوف جان بول سارتر ثارت حالة من الجدل والاعتراض على اسم المسرحية ووصلت إلى البرلمان ووصفها أحد النواب بالعمل الإباحي.

بدأت قصة تقديم المسرحية في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي دورة «سميحة أيوب»، وأعلنت فيه إلهام شاهين عن استعدادها لتقديم المسرحية إذا أخرجتها الفنانة القديرة سميحة أيوب التي وافقت.