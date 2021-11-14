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تعرف على طلبات موسيماني فى الميركاتو الشتوي

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تعرف على طلبات موسيماني فى الميركاتو الشتوي تعرف على طلبات موسيماني فى الميركاتو الشتوي

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حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتياجات الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني طلب تدعيم القلعة الحمراء بصفقتين خلال الميركاتو الشتوي في يناير الفريق، وذلك للمنافسة على لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة للمشاركة في بطولة للأندية.

كما طلب موسيماني التعاقد مع حارس مرمى ليكون مع محمد الشناوي نظرًا لتذبذب مستوى علي لطفي الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في المباريات التي شارك بها في بداية الموسم الجاري، بعد إصابة الحارس الأساسي.

ورحب المدرب الجنوب إفريقي بالتعاقد مع محمد حمدي، ظهير أيسر نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، دون العودة لناديه، ويرى موسيماني أن ظهير بيراميدز سيكون بديلاً جيدًا للتونسي على معلول، وبسبب عدم قدرة محمود حيد، على تعويض غياب اللاعب التونسي.

المصرى اليوم

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