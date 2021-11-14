«الداخلية»: مصرع مسجل خطر وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط

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أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع مسجل خطر وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط، وذلك في إحدى امواجات الحاسمة لقوات الشرطة مع 2 من العناصر الإجرامية الخطرة بأسيوط.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط- سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين «قتل، شروع في قتل، سلاح»، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتى («قتل» محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة- «سلاح» محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات)، بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلاً عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذاً من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه بحملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثانى، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على 2 بندقية آلية و2 فرد محلى و8 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة».

وتابعت: «كما عُثر بداخل الورشة على 2 بندقية آلية و6 بنادق خرطوش و23 فردا محليا وأجزاء وأدوات التصنيع، وبلغ إجمالى المضبوطات 35 قطعة سلاح نارى «4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فردا محليا» وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية» .