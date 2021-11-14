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"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:54 مساءً
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:54 مساءً
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور)
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
ألمانيا تحذر : معدل التطعيم ضد كورونا «غير كافٍ»
-
السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
مياه سيناء: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
برفانك في مكانك.. شاب يصمم صندوق من الخشب لبيع العطور في شوارع الإسكندرية ويحلم بالعالمية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
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