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عبدالجابر رئيسًا لنادي المنيا لدورة ثانية.. ويونس وكيلًا

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عبدالجابر رئيسًا لنادي المنيا لدورة ثانية.. ويونس وكيلًا عبدالجابر رئيسًا لنادي المنيا لدورة ثانية.. ويونس وكيلًا

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي المنيا الرياضي، برئاسة المستشار أحمد السيد محمود، رئيس اللجنة، فوز عاطف عبدالجابر، برئاسة نادي المنيا الرياضي، لدورة ثانية، بعدما حصل على 1241 صوتا.

كما أعلنت اللجنة فوز مصطفى فتحي يونس، بموقع نائب الرئيس، حصل على 631 صوتا، وفوز خالد فايز أمين، بمقعد أمين الصندوق، حصل على 732 صوتا.

فيما فاز بالعضوية فوق السن، رحبا سراج حصلت على 1243 صوتا، ونور الدين مدكور 1198 صوتا، وشادي عادل 981 صوتا، واحمد على رجب 737 صوتا، وهاني صدقي 712 صوتا.

فيما فاز بمقعدي العضوية تحت السن، كلا من على بهاء فكري حصل على 1466 صوتا، ومحمود فتح الباب، حصل على 1345 صوتا.

وبلغ عدد المدعوين والمشددين للاشتراكات 4525 عضوا بالجمعية العمومية مسددا للاشتراكات، وعدد الحاضرين 2751 صوتا، والأصوات الصحيحة 2330 صوتا، والباطلة 421 صوتا.

المصرى اليوم

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