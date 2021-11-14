تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب

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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة هامة مع محمود الخطيب، رئيس النادى خلال الساعات الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني، عقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، حدد خلالها احتياجات الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب المدير الفني من رئيس القلعة الحمراء، ضرورة تدعيم الفريق بمدافع مصري مميز، في ظل العجز الذي يُعاني منه في هذا المركز، خاصة بعد تراجع اداء المغربي بدر بانون، فضلاً عن عدم قناعته بمستوى رامي ربيعة، الذي اقترب من الرحيل عن الفريق حال ضم مدافع جديد، بالإضافة إلى كثرة اصابات محمود متولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.