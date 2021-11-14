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كشف حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة وجود عروض خليجية لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تليفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود عروض خليجية لأوباما، في الفترة الجارية»، مؤكدًا: «ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «أوباما، لن يرحل عن صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، فهو يقدر ظروف النادي، بعد منعه من القيد لفترتين».

وعن حقيقة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك لتدريب فريق السد القطري، قال: «كارتيرون، مستمر مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي الأبيض»، موضحًا أن المدرب الفرنسي اعتاد على قضاء إجازته في دبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح: «عقد المدرب الفرنسي مع الزمالك تم تفعيله في بداية الموسم لمدة 3 سنوات، وهناك شرط جزائي في عقده».