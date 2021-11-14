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وكيل أوباما يكشف حقيقة رحيله عن

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وكيل أوباما يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك وكيل أوباما يكشف حقيقة رحيله عن

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كشف حازم فتوح، وكيل أعمال يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، حقيقة وجود عروض خليجية لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تليفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود عروض خليجية لأوباما، في الفترة الجارية»، مؤكدًا: «ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «أوباما، لن يرحل عن صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، فهو يقدر ظروف النادي، بعد منعه من القيد لفترتين».

وعن حقيقة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك لتدريب فريق السد القطري، قال: «كارتيرون، مستمر مع الزمالك ولا يفكر في الرحيل عن النادي الأبيض»، موضحًا أن المدرب الفرنسي اعتاد على قضاء إجازته في دبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح: «عقد المدرب الفرنسي مع الزمالك تم تفعيله في بداية الموسم لمدة 3 سنوات، وهناك شرط جزائي في عقده».

المصرى اليوم

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