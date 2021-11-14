بلجيكا تعول على هازارد مع اقتراب النهائيات

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قال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، إنه يأمل أن يتمكن إيدن هازارد من الحفاظ على لياقته البدنية وأن يلعب بصورة أكثر انتظاما مع ناديه بينما يضع المنتخب خططه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقاد «هازارد» منتخب بلجيكا للتأهل لنهائيات كأس العالم بالفوز على استونيا 3-1 في بروكسل أمس السبت في مباراة المنتخب قبل الأخيرة في التصفيات.

لكن هازارد (30 عاما) لم يحصل على فرصة للعب باستمرار في ناديه ريال مدريد حتى بعد تعافيه من سلسلة من الإصابات التي استمرت مدة طويلة ما تسبب في قلق على مستوى المنتخب البلجيكي.

وقال مارتينيز: «أتمنى أن يظل إيدن هازارد محتفظا بلياقته البدنية على أكمل وجه».

وينتمي هازارد إلى الجيل الذهبي الذي حافظت بسببه بلجيكا على موقعها في صدارة قائمة التصنيف الدولي للمنتخبات منذ 2018 رغم أنها لم تتمكن من الفوز ببطولة كبرى خلال هذه الفترة.

وتأهلت بلجيكا لقبل النهائي في كأس العالم الماضية في روسيا في 2018 وخرجت من دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 واحتلت المركز الرابع في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

لكنها قدمت أداء متميزا في تصفيات كأس العالم.

وأضاف المدرب مارتينيز: «تعرفون أننا في موقف يتعين علينا خلاله الفوز بكل شيء. هذا ما يتوقعه الآخرون وهذا يضع علينا ضغوطا إضافية وأنا سعيد بقدرة لاعبينا على التعامل مع هذا الأمر صورة جيدة».

وأردف المدرب الإسباني قائلا: «حتى الآن لعبنا 27 مباراة في التصفيات تحت قيادتي وفزنا في 25 منها وعلينا أن نكون سعداء بذلك. ولذا يتعين علينا الاحتفال بهذا التأهل لأنه غير عادي».

وسيلتقي المنتخب البلجيكي في كارديف مع ويلز الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وعن خططه المقبلة في العام القادم قال مارتينيز: «سنعمل من خلال عدة مراحل.. لكن أولا وقبل كل شيء سنتوجه إلى ويلز من أجل تحقيق الفوز.. وفي مارس أخطط لاستدعاء اللاعبين الذي خاضوا أقل من 50 مباراة دولية فقط. وخلال هذا المعسكر التدريبي سنتمكن من تحديد أدوارهم في المنتخب».

«بعد ذلك سنخوض ست مباريات كبيرة في دوري الأمم الأوروبية.. من بينها أربع في يونيو واثنتان في سبتمبر. وستكون هذه المواجهات أفضل إعداد لكأس العالم».