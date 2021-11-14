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تأجيل قضية وليد الفيل لخوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق

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تأجيل قضية وليد الفيل لخوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق تأجيل قضية وليد الفيل لخوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق

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قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد تأجيل القضية المرفوعة من الدكتور وليد الفيل عضو النادي الأهلي ضد الجهة الإدارية للنطق بالحكم إلى يوم الأربعاء المقبل 17 نوفمبر 2021.

كان وليد الفيل قد ذهب للتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، ضد العامري فاروق نائب رئيس النادي الحالي والمرشح على المقعد نفسه في الانتخابات المقبلة لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه.

وذهب وليد الفيل قبل أقل من 10 دقائق على غلق باب التقدم لخوض الانتخابات وكانت أوراقه غير مكتملة، ومن ثمّ رفضت الجهة الإدارية استلامها مما حرمه من خوض الانتخابات.

وعقب هذه الواقعة تقدم الدكتور وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبلو أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.

المصرى اليوم

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