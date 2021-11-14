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50 ألف يورو غرامة على «فرستابن» بسبب لمس سيارة «هاميلتون»

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50 ألف يورو غرامة على «فرستابن» بسبب لمس سيارة «هاميلتون» 50 ألف يورو غرامة على «فرستابن» بسبب لمس سيارة «هاميلتون»

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أعلن مراقبو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، تغريم ماكس فرستابن متصدر البطولة، 50 ألف يورو، بعد لمسه سيارة منافسه لويس هاميلتون لاختبار الجناح الخلفي في سيارة مرسيدس، بعد التجارب التأهيلية لسباق السرعة.

وتأهل السائق الهولندي، البالغ عمره 24 عامًا والذي يتصدر البطولة بفارق 19 نقطة عن هاميلتون قبل 4 سباقات من النهاية، في المركز الثاني لسباق السرعة، والذي يحدد أماكن الانطلاق لسباق الأحد في جائزة البرازيل الكبرى.

كما قرر المراقبون معاقبة لويس هاميلتون بالانطلاق من المركز الأخير بدلا من الأول في سباق السرعة في جائزة البرازيل الكبرى، بسبب وجود خرق للوائح في الجناح الخلفي لسيارته مرسيدس.

ويحدد سباق السرعة لمسافة 100 كيلومتر أماكن الانطلاق في سباق اليوم، حيث سيتم معاقبة هاميلتون بالتراجع 5 مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

ويتأخر هاميلتون بفارق 19 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة قبل 4 سباقات من النهاية ويبدو أن آماله في تحقيق لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي بدأت تتبخر.

المصرى اليوم

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