تتهمة بـ«الابتزاز» و«التشهير».. راندا عبدالسلام تقرر مقاضاة شخص على السوشيال ميديا

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تقدمت الفنانة راندا عبدالسلام ببلاغ لمباحث الإنترنت حول واقعة تعرضها للابتزاز والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص، وبالتحريات تمكنت المياحث من التعرف على صاحب خط التليفون ووجهت له اتهامات بالإبتزاز وطلب مبالغ مالية وأحيلت إلى المحكمة الاقتصادية، بجانب إحالة قضية التشهير إلى المحكمة من أجل البت فيها.

- صورة أرشيفية

وتعرضت الفنانة الشابة راندا عبدالسلام إلى محاولة تشهير على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب مطالبة أحد الأشخاص مبالغ مالية منها نظير إيقاف حملة تشويه يقوم بها على السوشيال ميديا قبل أن تتقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت وقالت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مش هاسيب حقي».

يذكر أن آخر أعمال راندا مسلسل «زي القمر» وحكاية «عقبال عوضك» شارك في بطولتها مي كساب وهالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب، من إخراج معتز حسام.