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حملات لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين

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حملات لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين حملات لـ«شرطة المسطحات» لضبط المخالفين

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار بتشكيل لجان للمرور على العائمات السياحية وغير السياحية والوحدات النهرية للتأكد من صلاحيتها للملاحة والإبحار ومدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها والوقوف على مدى توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة والمعايير البيئية بها.

وتمكنت الحملات من ضبط 35 وحدة مخالفة لقانون الملاحة تمثلت في مخالفة شروط الترخيص وعدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ وعدم وجود التراخيص الملاحية وانتهاء التراخيص الملاحية وعدم اكتمال الطاقم الملاحى والقيادة بدون ترخيص وعدم إضاءة الأنوار الملاحية وعدم وجود أرقام ملاحية وحمولة زائدة.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط 13 مخالفة لاشتراطات قانون حماية البيئة من التلوث، وفى مجال الصحة تم ضبط مخالفتين للاشتراطات الصحية، و11 مخالفة لاشتراطات تراخيص الرى، و10 مخالفات لاشتراطات الحماية المدنية، ومخالفتين لاشتراطات السياحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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